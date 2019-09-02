Издевательства над пассажирами метро: харьковская прокуратура завершила расследование действий полицейских. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n126231-izdevatelstva-nad-passajirami-metro-harkovskaya-prokuratura-zavershila-rassledovanie-deystviy.html

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Правоохранителей Харьковской области подозревают в систематическом издевательстве над пассажирами метро и взяточничестве. Местная прокуратура завершила досудебное расследование в отношении пяти подозреваемых: начальника сектора, его заместителя и трех сотрудников подразделения.

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Установлено, что правоохранители задерживали граждан, избивали их в полицейской комнате и воровали деньги при обыске вещей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Харьковской области.

Так, в июле 2018 на станции метро «Южный вокзал» патрульные задержали нетрезвого мужчину, который отметил, что идет домой и выпил по дороге бутылку пива. Однако, злоумышленники сбили его с ног, и мужчина потерял сознание. Когда пострадавший пришел в себя, его несколько раз ударили по голове.

Другому пострадавшему правоохранители разбили об голову стул, били руками и ногами по голове и туловищу. Полицейские отличились также кражами. У одной женщины они похитили 200 фунтов стерлингов, а у другой пострадавшей забрали 3 тыс. российских рублей.

Чтобы замаскировать свои действия правоохранители вносили в протоколы ложные сведения в отношении лиц, доставленных в полицейскую комнату.

Напомним, в конце июня Государственное бюро расследований проверяло полицейских в Донецкой области из-за того, что задержанный в наручниках застрелился.