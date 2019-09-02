Знущання над пасажирами метро: харківська прокуратура завершила розслідування дій поліцейських. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n126231-znuschannya-nad-pasajyramy-metro-harkivska-prokuratura-zavershyla-rozsliduvannya-diy-policeyskyh.html

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Правоохоронців Харківської області підозрюють у систематичному знущанні над пасажирами метро та хабарництві. Місцева прокуратура завершила досудове розслідування стосовно п’яти підозрюваних: начальника сектору, його заступника та трьох співробітників підрозділу.

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Встановлено, що правоохоронці затримували громадян, били їх у поліцейській кімнаті та крали гроші під час обшуку речей. Про це повідомляє прес-служба прокуратури у Харківській області.

Так, у липні 2018 року на станції метро «Південний вокзал» патрульні затримали нетверезого чоловіка, який зазначав, що йде додому і випив по дорозі пляшку пива. Однак, зловмисники збили його з ніг і чоловік втратив свідомість. Коли постраждалий прийшов до тями, його кілька разів ударили по голові.

Іншому постраждалому правоохоронці розбили об голову стілець, били руками та ногами по голові та тулубу. Поліцейські відзначились також крадіжками. В однієї жінки вони викрали 200 фунтів стерлінгів, а в іншої постраждалої забрали 3 тис. російських рублів.

Щоб замаскувати свої дії правоохоронці вносили до протоколів неправдиві відомості щодо осіб, яких доставляли до поліцейської кімнати.

Нагадаємо, наприкінці червня Державне бюро розслідувань перевіряло поліцейських у Донецькій області через те, що затриманий у кайданках застрелився.