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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Фото: Український тиждень

Пристайко раскрыл детали встречи советников лидеров государств нормандского формата

3 сен 2019, 08:44
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Советники лидеров государств так называемого нормандского формата во время встречи в Берлине обсуждали выполнение конкретных договоренностей.

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Достижение конкретных договоренностей откроет путь к встрече лидеров стран нормандской четверки. Стороны обсудили ситуацию по разведению сил в Станице Луганской, о чем договаривались еще в 2016 году. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, 3 августа сообщает «Укринформ».

Надеюсь, что достигнутые договоренности, которые мы собираемся выполнить все, будут имплементированы в ближайшее время и мы сможем открыть путь к встрече на высшем уровне. Есть определенный успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров, — отметил дипломат.

По словам главы МИД Украины, конкретная дата встречи глав государств нормандского формата будет известна после того, как советники представят результаты переговоров каждый в своей стране. Министр добавил, что не нужно проводить подготовительные встречи на уровне глав Министерств иностранных дел.

Пристайко подчеркнул, что во время переговоров не поднимался вопрос обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. Также речь не шла о миротворческой миссии ООН на Донбассе и не касалась вопроса так называемой дорожной карты выполнения минских договоренностей, которую договорились разработать еще с осени 2016 года.

Напомним, 2 сентября встречались дипломатические советники лидеров государств так называемого нормандского формата. Ожидается, что лидеры стран нормандской четверки встретятся в сентябре.


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