Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Фото: Український тиждень

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Радники лідерів держав так званого нормандського формату під час зустрічі в Берліні обговорювали виконання конкретних домовленостей.

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Досягнення конкретних домовленостей відкриє шлях до зустрічі лідерів країн нормандської четвірки. Сторони обговорили ситуацію щодо розведення сил у Станиці Луганській, про що домовлялися ще в 2016 році. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, 3 серпня повідомляє «Укрінформ».

Сподіваюся, що досягнуті домовленості, які ми збираємося виконати всі, будуть імплементовані ближчим часом і ми зможемо відкрити шлях до зустрічі на вищому рівні. Є певний успіх, на основі результатів якого ми збираємося базувати наступну зустріч лідерів, — зазначив дипломат.

За словами очільника МЗС України, конкретна дата зустрічі глав держав нормандського формату буде відома після того, як радники представлять результати переговорів кожний у своїй країні. Міністр додав, що не потрібно проводити підготовчі зустрічі на рівні очільників Міністерств закордонних справ.

Пристайко наголосив, що під час переговорів не піднімалося питання обміну утримуваними особами між Україною та РФ. Також не йшлося про миротворчу місію ООН на Донбасі та не торкалися питання так званої дорожньої карти виконання мінських домовленостей, яку домовилися розробити ще з осені 2016 року.

Нагадаємо, 2 вересня зустрічалися дипломатичні радники лідерів держав так званого нормандського формату. Очікується, що лідери країн нормандської четвірки зустрінуться у вересні.