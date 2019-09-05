МИД Украины выразил протест Боснии через заявление члена Президиума про «русский Крым». Фото: Народна правда

https://racurs.ua/n126357-mid-ukrainy-vyrazil-protest-bosnii-cherez-zayavlenie-chlena-prezidiuma-pro-russkiy-krym.html

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В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины возмутились из-за заявления члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика о том, что временно оккупированный полуостров Крым принадлежит России.

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В связи с этим МИД направил ноту протеста, в которой отметил свою позицию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Скандальное заявление прозвучало 2 сентября в интервью Додика изданию «Русский репортер». Там он заявил, что для него Крым является территорией России, однако для признания этой позиции Боснией и Герцеговиной одного его голоса мало.

МИД отметил, что воспринимает заявление Додика как его личное видение, и ценит официальную позицию страны по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Во время интервью Додик выразил намерение посетить оккупированный Крым. В МИД подчеркнули, что поездки иностранных должностных лиц на полуостров без согласования с украинской стороной являются нарушением украинского законодательства и международного права (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 от 27 марта 2014).

Напомним, в июне испанский консул незаконно посетил оккупированный полуостров Крым.