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МЗС України висловило протест Боснії через заяву члена Президії про «російський Крим». Фото: Народна правда

МЗС України висловило протест Боснії через заяву члена Президії про «російський Крим»

5 вер 2019, 12:03
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У Міністерстві закордонних справ (МЗС) України обурились через заяву члена Президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка про те, що тимчасово окупований півострів Крим належить Росії.

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У зв’язку з цим МЗС надіслало ноту протесту, у якій зазначило свою позицію. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Скандальна заява прозвучала 2 вересня у інтерв’ю Додіка виданню «Руський репортер». Там він заявив, що для нього Крим є територією Росії, однак для визнання цієї позиції Боснією та Герцеговиною одного його голосу мало.

МЗС зазначило, що сприймає заяву Додіка як його особисте бачення, і цінує офіційну позицію країни щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України.

Під час інтерв’ю Додік висловив намір відвідати окупований Крим. В МЗС наголосили, що поїздки іноземних посадовців на півострів без узгодження з української стороною є порушенням українського законодавства та міжнародного права (Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 68/262 від 27 березня 2014 року).

Нагадаємо, у червні іспанський консул незаконно відвідав окупований півострів Крим.

Джерело: Ракурс


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