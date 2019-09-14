Климкин: Освобождение Цемахабыло правильным (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n126772-klimkin-osvobojdenie-cemahabylo-pravilnym-video.html

Ракурс

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что сердцем поддерживает решение президента Владимира Зеленского об обмене Владимира Цемаха на украинских пленных Кремля.

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По словам Климкина, что, хотя обмен создал новые проблемы для Украины, весь мир будет знать, что Киев будет бороться за каждого своего гражданина. Об этом заявил в прямом эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера», выходящей на канале «Украина».

Климкин подчеркнул, что война завершится только после возвращения Крыма и Донбасса в состав Украины. Также он отметил, что Киев должен завершить военные действия, чтобы прекратить гибель военнослужащих.

Как известно, Украина обменяла подозреваемого по делу катастрофы MH17 над Донбассом в июле 2014 года. На борту находились почти 300 человек, однако никто не выжил.

Нидерланды возмутились, что Брюссель в заявлении Европейского Союза не вспомнил о выдаче Цемаха России.

Как ранее сообщал «Ракурс», Цемах уже вернулся на временно оккупированные территории Донбасса.