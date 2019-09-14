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Ракурс
Клімкін: Звільнення Цемаха було правильним. Фото: Цензор

Клімкін: Звільнення Цемаха було правильним (ВІДЕО)

14 вер 2019, 12:21
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Екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що серцем підтримує рішення президента Володимира Зеленського про обмін Володимира Цемаха на українських полонених Кремля.

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За словами Клімкіна, що хоча обмін створив нові проблеми для України, увесь світ знатиме, що Київ буде боротися за кожного свого громадянина. Про це заявив у прямому ефірі шоу «Свобода слова Савіка Шустера», що виходить на каналі «Україна».

Клімкін наголосив, що війна завершиться лише після повернення Криму та Донбасу у склад України. Також він зазначив, що Київ має припинити військові дії, щоб припинити загибель військовослужбовців.

Як відомо, Україна обміняла підозрюваного у справі катастрофи MH17 над Донбасом у липні 2014 року. На борту перебували майже 300 осіб, однак ніхто не вижив.

Нідерланди обурились, що Брюссель у заяві Європейського Союзу не згадав про видачу Цемаха Росії.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Цемах вже повернувся на тимчасово окуповані території Донбасу.

Джерело: Ракурс


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