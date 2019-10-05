Как повысить иммунитет ребенку: иммунолог рассказала о вреде переедания, перегревания и народных методов

Как повысить иммунитет ребенку. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n127353-kak-povysit-immunitet-rebenku-immunolog-rasskazala-o-vrede-pereedaniya-peregrevaniya-i-narodnyh.html

Ракурс

Как повысить иммунитет ребенку? Для современного общества основные проблемы — переедание и перегревание. Избыточное тепло — один из факторов, ухудшающих состояние ребенка. Особенно в период лихорадки — высокой температуры. Вместо того, чтобы дать возможность телу отдать тепло наружу, его всячески укутывают, закрывают форточки. В итоге температура тела повышается еще больше.

Loading...

Как рассказала в интервью «Ракурсу» педиатр, детский иммунолог Наталья Бравистова, также не стоит пытаться накормить ребенка, если он отказывается есть. «Если ваш сын или дочь не хотят есть в течение одного-двух, максимум трех дней — это нормально. Таким образом организм переживает острую фазу болезни. Грубо говоря, экономит ресурс для того, чтобы иммунная система могла заниматься другими вещами. Детям можно давать напитки, содержащие глюкозу или фруктозу, — компот, сок», — отвечает врач на вопрос о том, как повысить иммунитет ребенку во время болезни.

Еще одна опасность, по ее словам, — народная медицина. Думая о том, как повысить иммунитет ребенку, родители и особенно бабушки зачастую прибегают к народным методам. Например, пытаются не только согреть температурящих внуков, но и растереть их козьим, барсучьим и другими жирами. Когда-то в определенных условиях это могло работать, но если вы живете в современных условиях, где тепло или жарко, а ребенка при этом еще и натирают жиром, поры закрываются. Поэтому не следует ожидать, что температура упадет, — она поднимется еще выше. Мало того, кожа перестанет осуществлять обмен и состояние ребенка точно ухудшится.

Что касается трав и меда, то их можно применять лишь в том случае, если достоверно известно, что у ребенка нет на них аллергии. Часто родители думают, что у ребенка аллергии на травы нет, а он каждый сезон явно реагирует на цветение и ходит с заложенным носом. При этом все уверены, что это респираторное заболевание. Если такому ребенку дать сбор трав для повышения иммунитета (особенно те, на которые он реагирует), эффект будет обратный — ему станет хуже.