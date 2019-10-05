Як підвищити імунітет дитини: імунолог розповіла про шкоду переїдання, перегрівання і народних методів

Як підвищити імунітет дитини. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n127353-yak-pidvyschyty-imunitet-dytyny-imunolog-rozpovila-pro-shkodu-pereyidannya-peregrivannya.html

Ракурс

Як підвищити імунітет дитини? Для сучасного суспільства основні проблеми — переїдання і перегрівання. Надмірне тепло — один з факторів, що погіршують стан дитини. Особливо в період лихоманки — високої температури. Замість того, щоб дати можливість тілу віддати тепло назовні, його всіляко загортають, закривають кватирки. Як наслідок температура тіла підвищується ще більше.

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Як розповіла в інтерв’ю «Ракурсу» педіатр, дитячий імунолог Наталія Бравістова, також не варто намагатися нагодувати дитину, якщо вона відмовляється їсти. «Якщо ваш син або дочка не хочуть їсти протягом одного-двох, максимум трьох днів — це нормально. Таким чином організм переживає гостру фазу хвороби. Грубо кажучи, економить ресурс для того, щоб імунна система могла займатися іншими речами. Дітям можна давати напої, що містять глюкозу або фруктозу, — компот, сік», — відповідає лікар на запитання, як підвищити імунітет дитини під час хвороби.

Ще одна небезпека, за її словами, — народна медицина. Думаючи про те, як підвищити імунітет дитині, батьки й особливо бабусі часто вдаються до народних методів. Наприклад, намагаються не лише зігріти онуків з температурою, а й розтерти їх козячим, борсучим чи іншими жирами. Колись за певних обставин це дійсно могло спрацювати, але якщо ви живете в сучасних умовах, де тепло або жарко, а дитину при цьому ще і натирають жиром, пори закриваються. Тому не варто очікувати, що температура впаде, — вона підніметься ще вище. Ба більше, шкіра перестане здійснювати обмін і стан дитини точно погіршиться.

Щодо трав та меду, то їх можна застосовувати лише в тому разі, якщо достеменно відомо, що у дитини немає на них алергії. Часто батьки думають, що у дитини алергії на трави немає, а вона кожного сезону явно реагує на цвітіння і ходить із закладеним носом. При цьому всі впевнені, що це респіраторне захворювання. Якщо такій дитині дати збір трав для підвищення імунітету (особливо ті, на які вона реагує), ефект буде зворотний — їй стане гірше.