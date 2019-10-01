Владимир Зеленский и Дональд Трамп, фото: Офис президента

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Государственный секретарь США Майк Помпео связан с резонансным июльским телефонным разговором между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, который лежит в основе расследования по импичменту американского президента, осуществляемого Палатой представителей Конгресса.

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Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированного высокопоставленного чиновника Государственного департамента США.

Отмечается, что Помпео был среди чиновников Госдепа, которые 25 июля прослушали телефонный разговор президента США с его украинским коллегой.

Об участии Помпео в этом разговоре ранее не сообщалось.

На прошлой неделе спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Его подозревают в использовании государственной должности в личных целях.

Так, противники действующего президента США считают, что он во время разговора с Зеленским пытался побудить его провести в Украине расследование, связанное с Джо Байденом — членом Демократической партии, который в настоящее время является одним из фаворитов ближайших президентских выборов в США.

Напомним, Юрий Луценко недавно заявил, что во времена своего пребывания на посту генпрокурора Украины не видел никаких оснований возбуждать уголовные дела против Байдена или его сына, входившего в состав правления крупнейшей в Украине частной газодобывающей компании «Бурисма Холдингс».