Володимир Зеленський та Дональд Трамп, фото: Офіс президента

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Державний секретар США Майк Помпео пов’язаний з резонансною липневою телефонною розмовою між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським, яка лежить в основі розслідування щодо імпічменту американського президента, котре здійснює Палата представників Конгресу.

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Про це повідомляє газета Wall Street Journal з посиланням на інформованого високопосадовця Державного департаменту США.

Зазначається, що Помпео був серед чиновників Держдепу, котрі 25 липня прослухали телефонну розмову президента США з його українським колегою.

Про участь Помпео в цій розмові раніше не повідомлялося.

Минулого тижня спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила початок процедури імпічменту Трампа. Його підозрюють у використанні державної посади в особистих цілях.

Так, противники чинного президента США вважають, що він під час розмови із Зеленським намагався спонукати його провести в України розслідування, пов’язане з Джо Байденом — членом Демократичної партії, котрий наразі є одним із фаворитів найближчих президентських виборів у США.

Нагадаємо, Юрій Луценко нещодавно заявив, що в часи свого перебування на посаді генпрокурора України не бачив жодних підстав порушувати кримінальні справи проти Байдена чи його сина, який входив до складу правління найбільшої в Україні приватної газодобувної компанії «Бурісма Холдінгс».