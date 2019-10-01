Ученые исследовали связь между смартфонами и депрессией

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Ракурс

Существование связи между зависимостью от смартфонов и симптомами депрессии и одиночества в последнее время подтвердили ряд исследований.

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Однако до сих пор оставалось непонятным: зависимость от смартфонов предшествует этим симптомам или наоборот — депрессивные и одинокие люди быстрее становятся зависимыми от своих телефонов. Найти ответ на этот вопрос попытались исследователи из Университета Аризоны (США), сообщает издание EurekAlert.

В соответствующем исследовании изучались данные 346 представителей молодежи в возрасте от 18 до 20 лет.

Оказалось, что именно зависимость от смартфона предполагает более высокие показатели симптомов депрессии и одиночества, а не наоборот.

Исследователи сосредотачивались на зависимости от смартфона — психологической зависимости человека от устройства, а не на общем использовании смартфонов, что может на самом деле приносить пользу.

Смартфоны могут быть полезными. Они помогают нам общаться с другими людьми. Мы пытались сфокусироваться на идее зависимости и проблемного использования смартфонов как движущей силы психологических последствий, — отмечают исследователи.

Исследователи измеряли зависимость от смартфонов, попросив участников исследования использовать четырехбалльную шкалу для оценки серии утверждений, таких как «Я паникую, когда не могу использовать свой смартфон».

Участники также ответили на вопросы, предназначенные для измерения одиночества, депрессивных симптомов и ежедневного использования ими смартфонов. Они отвечали на вопросы в начале исследования и снова спустя три-четыре месяца.

Исследование было сосредоточено именно на этой возрастной категории по нескольким причинам:

они в значительной мере выросли рядом со смартфонами;

они находятся в переходной стадии жизни, в которой уязвимы к негативным последствиям для психического здоровья, таким как депрессия.

Возможно, поздним подросткам проще стать зависимыми от смартфонов, а смартфоны могут иметь большее негативное влияние на них, поскольку они уже очень уязвимы к депрессии или одиночеству, — отмечают исследователи.

Учитывая потенциальные негативные последствия зависимости от смартфонов, людям, возможно, стоит обратить внимание на свою связь со смартфонами и, при необходимости, самостоятельно определить для себя границы, подчеркивают ученые.

Напомним, недавно ученые установили, что активное использование смартфонов в последние годы могло повлиять на человеческий скелет. Особенно это касается молодежи.