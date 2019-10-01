Учені дослідили зв’язок між смартфонами та депресію

https://racurs.ua/ua/n127501-vzaiemozvyazok-mij-smartfonamy-ta-depresiieu-vstanovyly-amerykanski-ucheni.html

Ракурс

Існування зв’язку між залежністю від смартфонів та симптомами депресії та самотності останнім часом підтвердила низка досліджень.

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Однак досі залишалося незрозумілим: залежність від смартфонів передує цим симптомам чи навпаки — депресивні та самотні люди швидше стають залежними від своїх телефонів. Знайти відповідь на це питання спробували дослідники з Університету Арізони (США), повідомляє видання EurekAlert.

У відповідному дослідженні вивчалися дані 346 представників молоді віком від 18 до 20 років.

Виявилося, що саме залежність від смартфона передбачає більш високі показники симптомів депресії і самотності, а не навпаки.

Дослідники зосереджувалися на залежності від смартфона — психологічній залежності людини від пристрою, а не на загальному використанні смартфонів, що може насправді приносити користь.

Смартфони можуть бути корисними. Вони допомагають нам спілкуватися з іншими людьми. Ми намагалися сфокусуватися на ідеї залежності і проблемного використання смартфонів як рушійної сили психологічних наслідків, — зазначають учені.

Дослідники вимірювали залежність від смартфонів, попросивши учасників дослідження використовувати чотирибальну шкалу для оцінювання серії тверджень, таких як «Я панікую, коли не можу використовувати свій смартфон».

Учасники також відповіли на питання, призначені для вимірювання самотності, депресивних симптомів та щоденного використання ними смартфонів. Вони відповідали на питання на початку дослідження і знову через три-чотири місяці.

Дослідження, було зосереджене саме на цій віковій категорії з кількох причин:

вони значною мірою виросли поряд зі смартфонами;

вони перебувають у перехідній стадії життя, а якій вразливі до негативних наслідків для психічного здоров’я, таких як депресія.

Можливо, пізнім підліткам простіше стати залежними від смартфонів, а смартфони можуть мати більший негативний вплив на них, оскільки вони вже дуже вразливі до депресії чи самотності, — зазначають дослідники.

Враховуючи потенційні негативні наслідки залежності від смартфонів, людям, можливо, варто звернути увагу на свій зв’язок зі смартфонами та, за необхідності, самостійно визначити для себе межі, наголошують учені.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що активне використання смартфонів в останні роки могло вплинути на людський скелет. Особливо це стосується молоді.