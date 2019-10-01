С 1 октября водители обязаны включать дневные ходовые огни вне населенных пунктов, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n127505-s-segodnyashnego-dnya-avtomobilisty-obyazany-vkluchat-dnevnye-hodovye-ogni-ili-blijniy-svet-vne.html

Ракурс

С сегодняшнего дня водители обязаны включать дневные ходовые огни своих транспортных средств при движении вне населенных пунктов.

Loading...

В случае их отсутствия нужно включать ближний свет фар. Об этом напоминает пресс-служба Национальной полиции.

Это правило касается всех механических транспортных средств и будет действовать до 1 мая следующего года.

Соответствующие требования содержатся в пункте 9.8 Правил дорожного движения (ПДД). Это требование введено с целью дополнительного обозначения транспортного средства в условиях недостаточной видимости на дорогах, чтобы таким образом уменьшить риск возникновения ДТП.

Норма об обязательном включении дневных ходовых огней появилась в ПДД в 2013 году.

Согласно ПДД, ходовые огни — это внешние световые приборы белого цвета, предусмотренные конструкцией транспортного средства, установленные спереди него и предназначенные для улучшения его видимости при движении в светлое время суток.

Напомним, в прошлом году автомобиль с выключенными фарами привел к ДТП поздно вечером в Киеве.