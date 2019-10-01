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С 1 октября водители обязаны включать дневные ходовые огни вне населенных пунктов, фото: «Википедия»

С сегодняшнего дня автомобилисты обязаны включать дневные ходовые огни или ближний свет вне населенных пунктов (ВИДЕО)

1 окт 2019, 10:04
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С сегодняшнего дня водители обязаны включать дневные ходовые огни своих транспортных средств при движении вне населенных пунктов.

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В случае их отсутствия нужно включать ближний свет фар. Об этом напоминает пресс-служба Национальной полиции.

Это правило касается всех механических транспортных средств и будет действовать до 1 мая следующего года.

Соответствующие требования содержатся в пункте 9.8 Правил дорожного движения (ПДД). Это требование введено с целью дополнительного обозначения транспортного средства в условиях недостаточной видимости на дорогах, чтобы таким образом уменьшить риск возникновения ДТП.

Норма об обязательном включении дневных ходовых огней появилась в ПДД в 2013 году.

Согласно ПДД, ходовые огни — это внешние световые приборы белого цвета, предусмотренные конструкцией транспортного средства, установленные спереди него и предназначенные для улучшения его видимости при движении в светлое время суток.

Напомним, в прошлом году автомобиль с выключенными фарами привел к ДТП поздно вечером в Киеве.

Источник: Ракурс


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