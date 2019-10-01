З 1 жовтня водії зобов’язані вмикати денні ходові вогні поза населеними пунктами, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n127505-vidsogodni-avtomobilisty-zobov-yazani-vmykaty-denni-hodovi-vogni-abo-blyjnie-svitlo-poza.html

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Відсьогодні водії зобов’язані вмикати денні ходові вогні своїх транспортних засобів під час руху поза населеними пунктами.

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У разі їх відсутності потрібно вмикати ближнє світло фар. Про це нагадує прес-служба Національної поліції.

Це правило стосується усіх механічних транспортних засобів й діятиме до 1 травня наступного року.

Відповідні вимоги містяться в пункті 9.8 Правил дорожнього руху (ПДР). Ця вимога запроваджена з метою додаткового позначення транспортного засобу в умовах недостатньої видимості на дорогах, щоб в такий спосіб зменшити ризик виникнення ДТП.

Норма щодо обов’язкового увімкнення денних ходових вогнів з’явилася в ПДР у 2013 році.

Згідно з ПДР, ходові вогні — це зовнішні світлові прилади білого кольору, передбачені конструкцією транспортного засобу, установлені спереду нього та призначені для покращення його видимості під час руху у світлий час доби.

Нагадаємо, торік автомобіль з вимкненими фарами призвів до ДТП пізно ввечері в Києві.