Трамп разозлился на журналиста из-за вопроса о Зеленском (ВИДЕО)https://racurs.ua/n127607-tramp-razozlilsya-na-jurnalista-iz-za-voprosa-o-zelenskom-video.htmlРакурс
Дональда Трампа, президента США, разозлил вопрос журналиста Reuters, который спросил его о телефонном разговоре с главой Украины Владимиром Зеленским.
Представитель Reuters Джефф Мейсон спросил, что Трамп хотел, чтобы Зеленский сделал с Хантером Байденом — сыном главного конкурента Трампа на выборах Джо Байдена. Спор возник на совместной пресс-конференции Трампа и президента Финляндии Саули Ниинистьо, видео CBS News опубликовало в YouTube.
Трампа сразу разозлил вопрос журналиста. Он начал спорить с представителем СМИ, требовал, чтобы корреспондент задал вопрос главе Финляндии. В конце концов президент США обозвал Reuters «коррумпированным СМИ».
- Что вы хотели, чтобы президент Зеленский сделал с экс-вице-президентом Байденом и его сыном Хантером? — спросил Джеф Мейсон.
- Вы со мной говорите? — ответил Трамп.
- Так. Это было просто продолжение вопроса, который я только что задавал, сэр.
- Достаточно. Слушайте. Вы готовы работать? У нас тут президент Финляндии. Задайте ему вопрос.
- У меня есть вопрос для него. Но сперва я хотел бы получить ответ на тот вопрос, о который я задал вам.
- Вы меня услышали?
- Что вы хотели, чтобы он…
- Вы меня услышали? — перебил журналиста Трамп.
- Да, сэр.
- Задайте ему вопрос.
- Я задам, но…
- Я дал вам длительный ответ. Задайте вопрос главе Финляндии. Не будьте грубым, — снова перебил Трамп корреспондента.
- Нет, сэр. Я не хочу быть грубым. Я просто хочу, чтобы вы ответили на вопрос, который я задал.
- Я ответил на все. Это все обман. И вы знаете, кто играет в обман? Такие люди, как вы и фейковые СМИ, которые есть в нашей стране. И я говорю, что во многих случаях «коррумпированные СМИ» — потому что вы коррумпированы. Многие СМИ в этой стране не просто фейковые, они коррумпированы.
Напомним, вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским возник скандал, который стал поводом для начала процедуры импичмента американского лидера. Трамп во время звонка несколько раз напоминал Зеленскому о расследовании деятельности в Украине сына Байдена в обмен на предоставление финансовой и военной помощи Киеву. Впоследствии Белый дом обнародовал стенограмму беседы двух лидеров.