Дональд Трамп разозлился из-за вопроса журналиста о Зеленском. Фото: flickr.com

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Ракурс

Дональда Трампа, президента США, разозлил вопрос журналиста Reuters, который спросил его о телефонном разговоре с главой Украины Владимиром Зеленским.

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Представитель Reuters Джефф Мейсон спросил, что Трамп хотел, чтобы Зеленский сделал с Хантером Байденом — сыном главного конкурента Трампа на выборах Джо Байдена. Спор возник на совместной пресс-конференции Трампа и президента Финляндии Саули Ниинистьо, видео CBS News опубликовало в YouTube.

Трампа сразу разозлил вопрос журналиста. Он начал спорить с представителем СМИ, требовал, чтобы корреспондент задал вопрос главе Финляндии. В конце концов президент США обозвал Reuters «коррумпированным СМИ».

- Что вы хотели, чтобы президент Зеленский сделал с экс-вице-президентом Байденом и его сыном Хантером? — спросил Джеф Мейсон. - Вы со мной говорите? — ответил Трамп. - Так. Это было просто продолжение вопроса, который я только что задавал, сэр. - Достаточно. Слушайте. Вы готовы работать? У нас тут президент Финляндии. Задайте ему вопрос. - У меня есть вопрос для него. Но сперва я хотел бы получить ответ на тот вопрос, о который я задал вам. - Вы меня услышали? - Что вы хотели, чтобы он… - Вы меня услышали? — перебил журналиста Трамп. - Да, сэр. - Задайте ему вопрос. - Я задам, но… - Я дал вам длительный ответ. Задайте вопрос главе Финляндии. Не будьте грубым, — снова перебил Трамп корреспондента. - Нет, сэр. Я не хочу быть грубым. Я просто хочу, чтобы вы ответили на вопрос, который я задал. - Я ответил на все. Это все обман. И вы знаете, кто играет в обман? Такие люди, как вы и фейковые СМИ, которые есть в нашей стране. И я говорю, что во многих случаях «коррумпированные СМИ» — потому что вы коррумпированы. Многие СМИ в этой стране не просто фейковые, они коррумпированы.

Напомним, вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским возник скандал, который стал поводом для начала процедуры импичмента американского лидера. Трамп во время звонка несколько раз напоминал Зеленскому о расследовании деятельности в Украине сына Байдена в обмен на предоставление финансовой и военной помощи Киеву. Впоследствии Белый дом обнародовал стенограмму беседы двух лидеров.