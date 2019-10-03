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Ракурс
Дональд Трамп разозлился из-за вопроса журналиста о Зеленском. Фото: flickr.com

Трамп разозлился на журналиста из-за вопроса о Зеленском (ВИДЕО)

3 окт 2019, 12:11
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Дональда Трампа, президента США, разозлил вопрос журналиста Reuters, который спросил его о телефонном разговоре с главой Украины Владимиром Зеленским.

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Представитель Reuters Джефф Мейсон спросил, что Трамп хотел, чтобы Зеленский сделал с Хантером Байденом — сыном главного конкурента Трампа на выборах Джо Байдена. Спор возник на совместной пресс-конференции Трампа и президента Финляндии Саули Ниинистьо, видео CBS News опубликовало в YouTube.

Трампа сразу разозлил вопрос журналиста. Он начал спорить с представителем СМИ, требовал, чтобы корреспондент задал вопрос главе Финляндии. В конце концов президент США обозвал Reuters «коррумпированным СМИ».

- Что вы хотели, чтобы президент Зеленский сделал с экс-вице-президентом Байденом и его сыном Хантером? — спросил Джеф Мейсон.

- Вы со мной говорите? — ответил Трамп.

- Так. Это было просто продолжение вопроса, который я только что задавал, сэр.

- Достаточно. Слушайте. Вы готовы работать? У нас тут президент Финляндии. Задайте ему вопрос.

- У меня есть вопрос для него. Но сперва я хотел бы получить ответ на тот вопрос, о который я задал вам.

- Вы меня услышали?

- Что вы хотели, чтобы он…

- Вы меня услышали? — перебил журналиста Трамп.

- Да, сэр.

- Задайте ему вопрос.

- Я задам, но…

- Я дал вам длительный ответ. Задайте вопрос главе Финляндии. Не будьте грубым, — снова перебил Трамп корреспондента.

- Нет, сэр. Я не хочу быть грубым. Я просто хочу, чтобы вы ответили на вопрос, который я задал.

- Я ответил на все. Это все обман. И вы знаете, кто играет в обман? Такие люди, как вы и фейковые СМИ, которые есть в нашей стране. И я говорю, что во многих случаях «коррумпированные СМИ» — потому что вы коррумпированы. Многие СМИ в этой стране не просто фейковые, они коррумпированы.

Напомним, вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским возник скандал, который стал поводом для начала процедуры импичмента американского лидера. Трамп во время звонка несколько раз напоминал Зеленскому о расследовании деятельности в Украине сына Байдена в обмен на предоставление финансовой и военной помощи Киеву. Впоследствии Белый дом обнародовал стенограмму беседы двух лидеров.

Источник: Ракурс


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