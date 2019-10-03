Дональда Трампа, президента США, розлютило питання журналіста Reuters, який запитав його про телефонну розмову з главою України Володимиром Зеленським.

Представник Reuters Джеф Мейсон запитав, що Трамп хотів, щоб Зеленський зробив із Хантером Байденом — сином головного конкурента Трампа на виборах Джо Байдена. Суперечка виникла на спільній прес-конференції Трампа й президента Фінляндії Саулі Нііністьо, відео опублікувало CBS News в YouTube.

Трампа відразу розізлило питання журналіста. Він почав сперечатися з представником ЗМІ, вимагав, щоб кореспондент задав питання главі Фінляндії. Врешті-решт президент США обізвав Reuters «корумпованим ЗМІ».

- Що ви хотіли, щоб президент Зеленський зробив з екс-віце-президентом Байденом та його сином Хантером? — запитав Джеф Мейсон.

- Ви зі мною говорите? — відповів Трамп.

- Так. Це було просто продовження питання, яке я тільки що задавав, сер.

- Досить. Слухайте. Ви готові працювати? У нас тут президент Фінляндії. Задайте йому питання.

- У мене є питання для нього. Але спершу я хотів би отримати відповідь на те питання, про яке я задав вам.

- Ви мене почули?

- Що ви хотіли, щоб він…

- Ви мене почули? — перебив журналіста Трамп.

- Так, сер.

- Задайте йому питання.

- Я задам, але…

- Я дав вам тривалу відповідь. Задайте питання главі Фінляндії. Не будьте грубим, — знову перебив Трамп кореспондента.

- Ні, сер. Я не хочу бути грубим. Я просто хочу, щоб ви відповіли на питання, яке я задав.

- Я відповів на все. Це все обман. І ви знаєте, хто грає в обман? Такі люди, як ви і фейкові ЗМІ, які є в нашій країні. І я кажу, що в багатьох випадках «корумповані ЗМІ» — тому що ви корумповані. Багато ЗМІ в цій країні не просто фейкові, вони корумповані.