Трамп розлютився на журналіста через питання про Зеленського (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n127607-tramp-rozlutyvsya-na-jurnalista-cherez-pytannya-pro-zelenskogo-video.htmlРакурс
Дональда Трампа, президента США, розлютило питання журналіста Reuters, який запитав його про телефонну розмову з главою України Володимиром Зеленським.
Представник Reuters Джеф Мейсон запитав, що Трамп хотів, щоб Зеленський зробив із Хантером Байденом — сином головного конкурента Трампа на виборах Джо Байдена. Суперечка виникла на спільній прес-конференції Трампа й президента Фінляндії Саулі Нііністьо, відео опублікувало CBS News в YouTube.
Трампа відразу розізлило питання журналіста. Він почав сперечатися з представником ЗМІ, вимагав, щоб кореспондент задав питання главі Фінляндії. Врешті-решт президент США обізвав Reuters «корумпованим ЗМІ».
- Що ви хотіли, щоб президент Зеленський зробив з екс-віце-президентом Байденом та його сином Хантером? — запитав Джеф Мейсон.
- Ви зі мною говорите? — відповів Трамп.
- Так. Це було просто продовження питання, яке я тільки що задавав, сер.
- Досить. Слухайте. Ви готові працювати? У нас тут президент Фінляндії. Задайте йому питання.
- У мене є питання для нього. Але спершу я хотів би отримати відповідь на те питання, про яке я задав вам.
- Ви мене почули?
- Що ви хотіли, щоб він…
- Ви мене почули? — перебив журналіста Трамп.
- Так, сер.
- Задайте йому питання.
- Я задам, але…
- Я дав вам тривалу відповідь. Задайте питання главі Фінляндії. Не будьте грубим, — знову перебив Трамп кореспондента.
- Ні, сер. Я не хочу бути грубим. Я просто хочу, щоб ви відповіли на питання, яке я задав.
- Я відповів на все. Це все обман. І ви знаєте, хто грає в обман? Такі люди, як ви і фейкові ЗМІ, які є в нашій країні. І я кажу, що в багатьох випадках «корумповані ЗМІ» — тому що ви корумповані. Багато ЗМІ в цій країні не просто фейкові, вони корумповані.
Нагадаємо, навколо липневої телефонної розмови Трампа із Зеленським виник скандал, який став приводом для початку процедури імпічменту американського лідера. Трамп під час дзвінка декілька разів нагадував Зеленському про розслідування діяльності в Україні сина Байдена в обмін на надання фінансової та військової допомоги Києву. Згодом Білий дім оприлюднив стенограму бесіди двох лідерів.