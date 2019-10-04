Данилюк рассказал, будет ли Зеленский увольнять главу НБУ

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n127665-daniluk-rasskazal-budet-li-zelenskiy-uvolnyat-glavu-nbu.html

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Александр Данилюк, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), утверждает, что ему удалось убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости сохранения независимости Нацбанка.

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По его словам, Зеленского подстрекали сменить главу Нацбанка. Об этом он заявил в интервью изданию LB.ua.

Экс-секретарь СНБО отметил, что этот его разговор с Зеленским состоялся летом и президент прислушался к его мнению, что есть вещи, которые нельзя пересматривать.

Могу сказать, что к нормальной аргументации он прислушивается, — отметил Данилюк.

С должности секретаря СНБО Данилюка Зеленский уволил 30 сентября этого года, рассмотрев его заявление об отставке.

Напомним, Данилюк считает, что развитие ситуации вокруг «ПриватБанка» стало причиной безрезультатного завершения недавней миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине.