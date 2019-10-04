Данилюк розповів, чи звільнятиме Зеленський голову НБУ

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n127665-danyluk-rozpoviv-chy-zvilnyatyme-zelenskyy-golovu-nbu.html

Ракурс

Олександр Данилюк, колишній секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО), стверджує, що йому вдалося переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності зберегти незалежність Нацбанку.

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За його словами, Зеленського підбурювали змінити главу Нацбанку. Про це він заявив в інтерв’ю виданню LB.ua.

Екс-секретар РНБО зазначив, що ця його розмова із Зеленським відбулася влітку і президент дослухався до його думки, що є речі, котрі не можна переглядати.

Можу сказати, що до нормальної аргументації він прислухається, — наголосив Данилюк.

З посади секретаря РНБО Данилюка Зеленський звільнив 30 вересня цього року, розглянувши його заяву про відставку.

Нагадаємо, Данилюк вважає, що розвиток ситуації довкола «ПриватБанку» став причиною безрезультатного завершення нещодавньої місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні.