Война на Донбассе: американца, который был в АТО, арестовал суд в Виннице, фото — "Судебная власть"

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Ракурс

Гражданина США Крейга Ланга, который воевал в АТО на стороне Украины, 8 октября арестовал Винницкий апелляционный суд.

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Фемида сегодня принимала решение о мере пресечения Лангу по просьбе прокуратуры и решила арестовать его до 6 декабря.

Винницкий апелляционный суд рассматривал апелляционную жалобу прокурора на постановление городского суда, который ранее отправил Ланга под круглосуточный домашний арест, сообщает «Судебная власть».

Прокуратура ходатайствовала об аресте, чтобы обеспечить экстрадицию Ланга в США. Его 21 августа задержали инспекторы пограничной службы «Могилев-Подольский», которые имели информацию о розыске Ланга в США. На родине Крейга подозревают в краже, разбое и убийстве.

Ланг принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины в марте-апреле 2016 года. Его защитники на суде рассказали, что американец жил в Киеве вместе со своей сожительницей, а под круглосуточным домашним арестом находился в съемной квартире в Виннице.

«Ракурс» сообщал, что в США задержали рядового Джарретта Уильяма Смита, военнослужащего, который намеревался воевать в Украине на стороне батальона «Азов». 24-летнего рядового подозревают в публикации в социальных сетях инструкций по изготовлению взрывных устройств и информации об оружии массового поражения. В Фейсбук он заявлял, что заинтересован в поездке в Украину, чтобы вступить в ряды батальона «Азов». Смит контактировал с Крейгом Лангом и якобы обсуждал с ним, как изготавливать взрывные устройства.

В 2017 году нижняя палата Конгресса США приняла законопроект, которым Украине было запрещено финансировать батальон «Азов» из средств, выделенных американской стороной.