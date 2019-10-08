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Ракурс
Війна на Донбасі: американця, який воював за Україну, арештував суд у Вінниці, фото — "Судова влада"

Американця, який воював в АТО за Україну, арештував суд у Вінниці (ФОТО)

8 жов 2019, 22:33
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Громадянина США Крейга Ланга, який воював в АТО на боці України, 8 жовтня арештував Вінницький апеляційний суд.

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Феміда сьогодні ухвалювала рішення про запобіжний захід Лангу на прохання прокуратури й вирішила арештувати його до 6 грудня.

Вінницький апеляційний суд розглядав апеляційну скаргу прокурора на ухвалу міського суду, який раніше відправив Ланга під цілодобовий домашній арешт, повідомляє «Судова влада».

Війна на Донбасі: американця, який був в АТО, арештував суд у Вінниці, фото — "Судова влада"

Прокуратура клопотала про арешт, щоб забезпечити екстрадицію Ланга до США. Його 21 серпня затримали інспектори прикордонної служби «Могилів-Подільський», які мали інформацію про розшук Ланга у США. На батьківщині Крейга підозрюють у крадіжці, розбої та вбивстві.

Ланг брав участь в антитерористичній операції на сході України у березні-квітні 2016 року. Його захисники на суді розповіли, що американець мешкав у Києві разом зі своєю співмешканкою, а під цілодобовим домашнім арештом перебував в орендованій квартирі у Вінниці.

Війна на Донбасі: американця, який був в АТО, арештував суд у Вінниці, фото — "Судова влада"

«Ракурс» повідомляв, що у США затримали рядового Джарретта Вільяма Сміта, військовослужбовця, який мав намір воювати в Україні на боці батальйону «Азов». 24-річного рядового підозрюють у публікації в соціальних мережах інструкцій із виготовлення вибухових пристроїв та інформації про зброю масового ураження. У Фейсбук він заявляв, що зацікавлений у поїздці до України, щоб вступити до лав батальйону «Азов». Сміт контактував з Крейгом Лангом і нібито обговорював з ним, як виготовляти вибухові пристрої.

У 2017 році нижня палата Конгресу США ухвалила законопроект, яким Україні було заборонено фінансувати батальйон «Азов» з коштів, виділених американською стороною.

Джерело: Ракурс


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