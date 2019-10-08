Війна на Донбасі: американця, який воював за Україну, арештував суд у Вінниці, фото — "Судова влада"

https://racurs.ua/ua/n127826-amerykancya-yakyy-vouvav-v-ato-za-ukrayinu-areshtuvav-sud-u-vinnyci-foto.html

Ракурс

Громадянина США Крейга Ланга, який воював в АТО на боці України, 8 жовтня арештував Вінницький апеляційний суд.

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Феміда сьогодні ухвалювала рішення про запобіжний захід Лангу на прохання прокуратури й вирішила арештувати його до 6 грудня.

Вінницький апеляційний суд розглядав апеляційну скаргу прокурора на ухвалу міського суду, який раніше відправив Ланга під цілодобовий домашній арешт, повідомляє «Судова влада».

Прокуратура клопотала про арешт, щоб забезпечити екстрадицію Ланга до США. Його 21 серпня затримали інспектори прикордонної служби «Могилів-Подільський», які мали інформацію про розшук Ланга у США. На батьківщині Крейга підозрюють у крадіжці, розбої та вбивстві.

Ланг брав участь в антитерористичній операції на сході України у березні-квітні 2016 року. Його захисники на суді розповіли, що американець мешкав у Києві разом зі своєю співмешканкою, а під цілодобовим домашнім арештом перебував в орендованій квартирі у Вінниці.

«Ракурс» повідомляв, що у США затримали рядового Джарретта Вільяма Сміта, військовослужбовця, який мав намір воювати в Україні на боці батальйону «Азов». 24-річного рядового підозрюють у публікації в соціальних мережах інструкцій із виготовлення вибухових пристроїв та інформації про зброю масового ураження. У Фейсбук він заявляв, що зацікавлений у поїздці до України, щоб вступити до лав батальйону «Азов». Сміт контактував з Крейгом Лангом і нібито обговорював з ним, як виготовляти вибухові пристрої.

У 2017 році нижня палата Конгресу США ухвалила законопроект, яким Україні було заборонено фінансувати батальйон «Азов» з коштів, виділених американською стороною.