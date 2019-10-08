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Главные новости 8 октября: дело «ПриватБанка», исповедь Луценко и новый заместитель Рябошапки, фото — Депо

Главные новости 8 октября: дело «ПриватБанка», исповедь Луценко и новый заместитель Рябошапки

8 окт 2019, 23:11
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Главными новостями вторника, 8 октября, стали судебное заседание по делу «ПриватБанка», сенсационные воспоминания экс-генпрокурора Юрия Луценко о встрече с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани и назначение Виктора Трепака заместителем генпрокурора Украины Руслана Рябошапки.

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Хозяйственный суд Киева сегодня отложил принятие решения по делу «ПриватБанка». Фемида начала рассмотрение дела о признании недействительным договора о продаже акций «ПриватБанка» правительству Украины во время национализации, которая состоялась в декабре 2016 года.

Суд закончил стадию выяснения обстоятельств дела и назначил судебные дебаты на 17 октября. Решение в пользу бывших владельцев будет означать возвращение им акций спасенного за средства налогоплательщиков «ПриватБанка».

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко сегодня подробно рассказал о встрече с адвокатом президента Трампа Рудольфом Джулиани в США. Он объяснил, что намеревался вернуть украденные деньги президента-беглеца Виктора Януковича. Луценко и Джулиани виделись несколько часов три дня подряд. В интервью бывший глава ГПУ рассказал о расследовании дела Burisma, которое находится в центре грандиозного политического скандала в Вашингтоне.

Виктора Трепака сегодня назначили заместителем генерального прокурора Руслана Рябошапки. Ранее он был первым заместителем председателя СБУ, затем работал преподавателем.

В мае 2016 года Трепак передал НАБУ так называемую «черную бухгалтерию Партии регионов» — документы, подтверждающие осуществление этой политической силой незаконных выплат ряду чиновников на общую сумму 2 млрд долл. США.

Источник: Ракурс


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Новости

Главные новости
999

Главные новости 8 октября: дело «ПриватБанка», исповедь Луценко и новый заместитель Рябошапки

Главными новостями вторника, 8 октября, стали судебное заседание по делу «ПриватБанка», сенсационные воспоминания экс-генпрокурора Юрия Луценко о встрече с адвокатом Трампа и назначение Виктора Трепака заместителем генпрокурора Рябошапки

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