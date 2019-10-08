Головні новини 8 жовтня: справа «ПриватБанку», сповідь Луценка і новий заступник Рябошапки, фото — Депо

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Головними новинами вівторка, 8 жовтня, стали судове засідання у справі «ПриватБанку», сенсаційні спогади екс-генпрокурора Юрія Луценка про зустріч із адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джуліані і призначення Віктора Трепака заступником генпрокурора України Руслана Рябошапки.

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Господарський суд Києва сьогодні відтермінував ухвалення рішення у справі «ПриватБанку». Феміда почала розгляд справи про визнання недійсним договору про продаж акцій «ПриватБанку» уряду України під час націоналізації, яка відбулася у грудні 2016 року. Суд закінчив стадію з’ясування обставин справи і призначив судові дебати на 17 жовтня. Рішення на користь колишніх власників буде означати повернення їм акцій врятованого за кошти платників податків «ПриватБанку».

Екс-генпрокурор України Юрій Луценко сьогодні детально розповів про зустріч із адвокатом президента Трампа Рудольфом Джуліані у США. Він пояснив, що мав намір повернути вкрадені гроші президента-втікача Віктора Януковича. Луценко та Джуліані бачилися декілька годин три дні поспіль. В інтерв’ю колишній очільник ГПУ розповів про розслідування справи Burisma, яке перебуває у центрі грандіозного політичного скандалу у Вашингтоні.

Віктора Трепака сьогодні призначили заступником генерального прокурора Руслана Рябошапки. Раніше він був першим заступником голови СБУ, згодом працював викладачем.

У травні 2016 року Трепак передав НАБУ так звану «чорну бухгалтерію Партії регіонів» — документи, які підтверджують здійснення цією політичною силою незаконних виплат низці високопосадовців на загальну суму 2 млрд дол. США.