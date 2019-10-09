Федор Вениславский, фото: «Вголос»

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Добропорядочному человеку, который не нарушает требований законодательства, не нужно переживать по поводу того, что его могут прослушивать или провести у него обыски.

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Такое мнение в интервью изданию «Цензор.нет» высказал представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

Ну согласитесь, странно так беспокоиться без каких-либо оснований, — считает Вениславский.

Так он отреагировал на ситуацию относительно сомнений, которые высказываются по поводу возможных нарушений при рассмотрении законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

По его мнению, появление таких заявлений свидетельствует о том, что не все готовы распрощаться с депутатской неприкосновенностью и большей защищенностью, которую она предоставляет по сравнению с обычными гражданами, несмотря на то, что соответствующие заявления от политиков звучали на протяжении уже десятков лет.

По его словам, очень симптоматично то, что эту защищенность видят прежде всего в невозможности со стороны правоохранительных органов совершать процессуальные или оперативно-розыскные мероприятия в отношении народных избранников.

Что касается опасений возможных злоупотреблений со стороны правоохранительных органов и судебной ветви власти, то, считает Вениславский, народным избранникам нужно предусмотреть такие методы правового регулирования, которые сделали бы их невозможным. Кроме того, у депутатов есть возможность осуществлять парламентский контроль в этой сфере.

Поэтому, знаете, это все — исключительно попытки привлечь внимание к тем проблемам, которых на самом деле я не вижу в принципе, — отметил Вениславский.

Напомним, законопроект об отмене депутатской неприкосновенности Верховная Рада поддержала 3 сентября голосами 373 народных избранников. 11 сентября его подписал президент Украины Владимир Зеленский.