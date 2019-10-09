Федір Веніславський, фото: «Вголос»

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Добропорядній людині, яка не порушує вимог законодавства, не потрібно переживати з приводу того, що її можуть прослуховувати чи провести в неї обшуки.

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Таку думку в інтерв’ю виданню «Цензор.нет» висловив представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський.

Ну погодьтеся, це дивно так турбуватися без будь-яких підстав, — вважає Веніславський.

Так він відреагував на ситуацію щодо сумнівів, які висловлюються з приводу можливих порушень під час розгляду законопроекту про скасування депутатської недоторканності з 1 січня 2020 року.

На його думку, поява таких заяв свідчить про те, що не всі готові розпрощатися з депутатською недоторканністю та більшою захищеністю, котру вона надає в порівнянні зі звичайними громадянами, попри те, що відповідні заяви від політиків лунали впродовж вже десятків років.

За його словами, дуже симптоматичним є те, що цю захищеність вбачають передусім в неможливості з боку правоохоронних органів вчиняти процесуальні чи оперативно-розшукові заходи щодо народних обранців.

Щодо побоювань можливих зловживань з боку правоохоронців та судової гілки влади, то, вважає Веніславський, народним обранцям потрібно передбачити такі методи правового регулювання, котрі б їх унеможливили. Крім того, у депутатів є можливість здійснювати парламентський контроль у цій сфері.

Тому, знаєте, це все — виключно намагання привернути увагу до тих проблем, яких насправді я не бачу в принципі, — наголосив Веніславський.

Нагадаємо, законопроект про скасування депутатської недоторканності Верховна Рада підтримала 3 вересня голосами 373 народних обранців. 11 вересня його підписав президент України Володимир Зеленський.