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Зеленский заявил, что в данный момент формулы по Крыму нет. Фото: Цензор
Зеленский заявил, что в данный момент формулы по Крыму нет (ВИДЕО)https://racurs.ua/n127864-zelenskiy-zayavil-chto-v-dannyy-moment-formuly-po-krymu-net-video.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что для освобождения Крымского полуострова от российского оккупанта нужна поддержка международных партнеров.
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Такое заявление глава государства сделал на выставке «Оружие и безопасность» в Киеве, передает Крым.Реалии.
По словам Зеленского, своей так называемой «формулы Штайнмайера» по Крыму у Украины нет. Он подчеркнул, что самостоятельно Киев вернуть Крым никак не сможет.
Всю ситуацию с Крымским полуостровом Зеленский назвал «сложной историей».
Украина сама не справится. Нужны условия наших международных партнеров, должна у нас быть еще мощнее армия. Надо быть очень мощными, чтобы не только у нас дипломатия работала, чтобы армия у нас была действительно высокого уровня, — сказал Зеленский.
Напомним, что в начале сентября Зеленский говорил, что стране будет крайне сложно вернуть оккупированный Россией Крымский полуостров. По словам главы государства, у него есть несколько идей касательно того, как вернуть полуостров.
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