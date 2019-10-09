Зеленский заявил, что в данный момент формулы по Крыму нет. Фото: Цензор

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Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что для освобождения Крымского полуострова от российского оккупанта нужна поддержка международных партнеров.

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Такое заявление глава государства сделал на выставке «Оружие и безопасность» в Киеве, передает Крым.Реалии.

По словам Зеленского, своей так называемой «формулы Штайнмайера» по Крыму у Украины нет. Он подчеркнул, что самостоятельно Киев вернуть Крым никак не сможет.

Всю ситуацию с Крымским полуостровом Зеленский назвал «сложной историей».

Украина сама не справится. Нужны условия наших международных партнеров, должна у нас быть еще мощнее армия. Надо быть очень мощными, чтобы не только у нас дипломатия работала, чтобы армия у нас была действительно высокого уровня, — сказал Зеленский.

Напомним, что в начале сентября Зеленский говорил, что стране будет крайне сложно вернуть оккупированный Россией Крымский полуостров. По словам главы государства, у него есть несколько идей касательно того, как вернуть полуостров.