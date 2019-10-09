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Зеленський заявив, що в даний момент формули по Криму немає. Фото: Цензор

Зеленський заявив, що в даний момент формули по Криму немає (ВІДЕО)

9 жов 2019, 18:39
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Володимир Зеленський, президент України, заявив, що для звільнення Кримського півострова від російського окупанта потрібна підтримка міжнародних партнерів.

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Таку заяву глава держави зробив на виставці «Зброя та безпека» у Києві, передає Крим.Реалія.

За словами Зеленського, своєї так званої «формули Штайнмайера» по Криму в України немає. Він підкреслив, що самостійно Київ повернути Крим ніяк не зможе.

Всю ситуацію з Кримським півостровом Зеленський назвав «складною історією».

Україна сама не впорається. Потрібні умови наших міжнародних партнерів, повинна у нас бути ще потужніша армія. Треба бути дуже потужними, щоб не тільки у нас дипломатія працювала, щоб армія у нас була дійсно високого рівня, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що на початку вересня Зеленський говорив, що країні буде вкрай складно повернути окупований Росією Кримський півострів. За словами глави держави, у нього є кілька ідей щодо того, як повернути півострів.


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