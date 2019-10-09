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Зеленський заявив, що в даний момент формули по Криму немає. Фото: Цензор
Зеленський заявив, що в даний момент формули по Криму немає (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n127864-zelenskyy-zayavyv-scho-v-danyy-moment-formuly-po-krymu-nemaie-video.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, заявив, що для звільнення Кримського півострова від російського окупанта потрібна підтримка міжнародних партнерів.
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Таку заяву глава держави зробив на виставці «Зброя та безпека» у Києві, передає Крим.Реалія.
За словами Зеленського, своєї так званої «формули Штайнмайера» по Криму в України немає. Він підкреслив, що самостійно Київ повернути Крим ніяк не зможе.
Всю ситуацію з Кримським півостровом Зеленський назвав «складною історією».
Україна сама не впорається. Потрібні умови наших міжнародних партнерів, повинна у нас бути ще потужніша армія. Треба бути дуже потужними, щоб не тільки у нас дипломатія працювала, щоб армія у нас була дійсно високого рівня, — сказав Зеленський.
Нагадаємо, що на початку вересня Зеленський говорив, що країні буде вкрай складно повернути окупований Росією Кримський півострів. За словами глави держави, у нього є кілька ідей щодо того, як повернути півострів.
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