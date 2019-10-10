Зеленский назвал ошибку Порошенко и пообещал не цепляться за власть

Петр Порошенко и Владимир Зеленский, фото: Delfi

https://racurs.ua/n127884-zelenskiy-nazval-oshibku-poroshenko-i-poobeschal-ne-ceplyatsya-za-vlast.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибку, которую, по его мнению, допускает пятый президент Петр Порошенко.

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Зеленский считает, что Порошенко пытается возглавить протесты и вернуться таким образом к власти. Об этом он заявил во время сегодняшнего пресс-марафона в Kyiv Food Market.

Ошибка Порошенко в одном — что он думает, что может быть лидером другого Майдана, — подчеркнул Зеленский, комментируя протесты, вызванные ситуацией вокруг «формулы Штайнмайера».

Он забывает, что он уже не президент. Он против разведения войск и ему кажется, что по этому поводу может быть Майдан. И он подталкивает людей к этому своими действиями, — заявил Зеленский.

Президент пообещал не цепляться за власть и отдать ее в случае недовольства.

Но люди должны знать, что они не изберут. Они точно не изберут завершения войны и будут выбирать из того меню продажного политического рынка, — заявил Зеленский, заверив что он не принадлежит к этому политическому меню.

Также президент заверил, что он не боится Майдана.

В то же время Зеленский признал, что коммуникация с обществом была недостаточной.

Напомним, Зеленский сегодня также сообщил, что сказал бы жителям временно оккупированных территорий Донбасса, которые боятся возвращения Украины.