Зеленський назвав помилку Порошенка і пообіцяв не чіплятися за владу

Петро Порошенко та Володимир Зеленський, фото: Delfi

https://racurs.ua/ua/n127884-zelenskyy-nazvav-pomylku-poroshenka-i-poobicyav-ne-chiplyatysya-za-vladu.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський назвав помилку, котрої, на його думку, допускається п’ятий президент Петро Порошенко.

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Зеленський вважає, що Порошенко намагається очолити протести та повернутися в такий спосіб до влади. Про це він заявив під час сьогоднішнього прес-марафону в Kyiv Food Market.

Помилка Порошенка в одному — що він думає, що може бути лідером іншого Майдану, — наголосив Зеленський, коментуючи протести, викликані ситуацією довкола «формули Штайнмаєра».

Він забуває, що він вже не президент. Він проти розведення військ і йому здається, що з цього приводу може бути Майдан. І він підштовхує людей до цього своїми діями, — заявив Зеленський.

Президент пообіцяв не чіплятися за владу і віддати її у разі невдоволення.

Але люди повинні знати, що вони не оберуть. Вони точно не оберуть завершення війни і обиратимуть з того меню продажного політичного ринку, — заявив Зеленський, запевнивши що він не належить до цього політичного меню.

Також президент запевнив, що він не боїться Майдану.

Водночас Зеленський визнав, що комунікація з суспільством була недостатньою.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні також розповів, що сказав би жителям тимчасово окупованих територій Донбасу, які бояться повернення України.