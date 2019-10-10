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Ракурс
Владимир Зеленский на пресс-марафоне в Киеве. Фото: president.gov.ua

Зеленский объяснил, почему не хочет военным путем решить ситуацию с Крымом и Донбассом

10 окт 2019, 14:24
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Владимир Зеленский, президент Украины, пояснил, почему в стране не объявлено военное положение, несмотря на агрессию Российской Федерации.

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Журналист Роман Скрыпин спросил, почему глава государства не объявляет военное положение, чтобы юридически зафиксировать ситуацию украино-российской войны. Зеленский ответил, что существует несколько причин. Об этом он заявил 10 октября во время пресс-брифинга в Kyiv Food Market.

Тогда мы должны идти войной на Крым, хотя наша армия не готова, а я как президент не готов терять наших людей. Я шел как президент мира, — отметил он.

Глава государства пообещал, что попытается решить ситуацию с оккупированными территориями благодаря минским соглашениям и нормандскому формату.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел встречу с ветеранами АТО и объяснил им, почему не может озвучивать абсолютно все планы по разведению войск и военных шагах Украины. При этом глава государства согласился, что коммуникация с обществом по «формуле Штайнмайера» является недостаточной.

Источник: Ракурс


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Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшнего пресс-марафона в Киеве объяснил, почему не объявляет военное положение в стране, чтобы юридически зафиксировать ситуацию войны с Россией

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