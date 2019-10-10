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Ракурс
Володимир Зеленський на прес-марафоні в Києві. Фото: president.gov.ua

Зеленський пояснив, чому не хоче військовим шляхом вирішити ситуацію з Кримом та Донбасом

10 жов 2019, 14:24
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Володимир Зеленський, президент України, пояснив, чому в країні не оголошено військовий стан, незважаючи на агресію Російської Федерації.

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Журналіст Роман Скрипін запитав, чому глава держави не оголошує воєнний стан, щоб юридично зафіксувати ситуацію україно-російської війни. Зеленський відповів, що існує декілька причин. Про це він заявив 10 жовтня під час прес-брифінгу Kyiv Food Market.

Тоді ми повинні йти війною на Крим, хоча наша армія не готова, а я як президент не готовий втрачати наших людей. Я йшов як президент світу, — зазначив він.

Глава держави пообіцяв, що спробує вирішити ситуацію з окупованими територіями завдяки мінським угодам та нормандському формату.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що провів зустріч з ветеранами АТО та пояснив їм, чому не може озвучувати абсолютно всі плани по розведенню військ і військових кроків України. При цьому глава держави погодився, що комунікація з суспільством по «формулі Штайнмаєра» є недостатньою.

Джерело: Ракурс


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