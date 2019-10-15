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США планируют вывезти тактическое ядерное оружие из Турции — СМИ. Фото: Красная весна

США планируют вывезти тактическое ядерное оружие из Турции — СМИ

15 окт 2019, 13:43
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Тактическое ядерное оружие США планируют вывезти из авиабазы Инджирлик в Турции из-за военной операции Анкары против курдов в Сирии.

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Возможность перемещения 50 единиц вооружения обсуждали представители американского Министерства энергетики и Государственного департамента. Об этом со ссылкой на источники сообщили журналисты The New York Times.

Пентагон длительное время хранил это вооружение на турецкой территории. По данным журналистов, оно расположено в 250 милях от сирийской границы.

Как сообщил один из чиновников, сейчас американское ядерное оружие фактически оказалось в заложниках у турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Вывоз де-факто означает завершение американо-турецкого сотрудничества.

Аналитик некоммерческой организации James Martin Center Джеффри Льюис, который изучает вопросы нераспространения вооружений, комментируя ситуацию, отметил, что это первый случай, когда государство с ядерным оружием США обстреливало артиллерией территории, на которой находились американские силы.

Турецкие войска в начале октября начали наступление на курдские силы на северо-востоке Сирии. Эрдоган отметил, что его цель — якобы предотвратить создание «террористического коридора» на границе Турции с Сирией.

Международные организации и ряд стран раскритиковали турецкую операцию «Источник мира». Высокий представитель ЕС Федерика Могерини призвала Анкару остановить введение армейских подразделений, поскольку это может привести к быстрому ухудшению военной, гуманитарной, политической и стратегической ситуации в Сирии.

В связи с военной операцией Турции правительства Франции и Германии 12 октября официально заявили о прекращении поставок вооружения Анкаре и призвали остановить ввод войск в Сирию.

Также сегодня стало известно, что президент США Дональд Трамп потребовал от турецких властей немедленно прекратить огонь. Американская сторона ввела санкции против Минобороны и Минэнерго Турции.


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