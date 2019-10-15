США планують вивезти тактичну ядерну зброю з Туреччини — ЗМІ. Фото: Красная весна

https://racurs.ua/ua/n128082-ssha-planuut-vyvezty-taktychnu-yadernu-zbrou-z-turechchyny-zmi.html

Ракурс

Тактичну ядерну зброю США планують вивезти з авіабазі Інджирлік у Туреччині через військову операцію Анкари проти курдів у Сирії.

Loading...

Можливість переміщення 50 одиниць озброєння обговорювали представники американського Міністерства енергетики і Державного департаменту. Про це з посиланням на джерела повідомили журналісти The New York Times.

Пентагон тривалий час зберігав це озброєння на турецькій території. За даними журналістів, воно розміщено за 250 миль від сирійського кордону.

Як повідомив один із високопосадовців, наразі американська ядерна зброя фактично опинилася в заручниках у турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана. Її вивезення де-факто означатиме завершення американсько-турецького співробітництва.

Аналітик некомерційної організації James Martin Center Джеффрі Льюїс, який вивчає питання нерозповсюдження озброєння, коментуючи ситуацію, зазначив, що це перший випадок, коли держава з ядерною зброєю США обстрілювала артилерією території, де перебували американські сили.

Турецькі війська на початку жовтня розпочали наступ на курдські сили на північному сході Сирії. Ердоган зазначив, що його мета — нібито запобігти створенню «терористичного коридору» на кордоні Туреччини з Сирією.

Міжнародні організації і низка країн розкритикували турецьку операцію «Джерело миру». Високий представник ЄС Федерика Могерині закликала Анкару зупини введення армійських підрозділів, оскільки це може призвести до швидкого погіршення військової, гуманітарної, політичної та стратегічної ситуації у Сирії.

У зв’язку з військовою операцією Туреччини уряди Франції та Німеччини 12 жовтня офіційно заявили про припинення постачання озброєння Анкарі й закликали зупинити введення військ у Сирію.

Також сьогодні стало відомо, що президент США Дональд Трамп зажадав від турецької влади негайно припинити вогонь. Американська сторона ввела санкції проти Міноборони та Міненергетики Туреччини.