Банки будут штрафовать за своевольное увеличение процентной ставки. Фото: Глобал-Кредит

https://racurs.ua/n128165-banki-budut-shtrafovat-za-uvelichenie-procentnoy-stavki-v-odnostoronnem-poryadke.html

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Президент Владимир Зеленский 16 октября подписал закон № 1085−1, который регламентирует защиту потребителей финансовых услуг.

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Согласно документу, банки и другие финансовые учреждения обязаны раскрывать всю информацию про стоимость услуг в рекламе и на сайтах. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Как отмечают в НБУ, украинцам «станет легче принимать взвешенные финансовые решения, а также они будут защищены от навязывания ненужных сервисов, понимая какие именно услуги включаются в полную стоимость».

Также закон предусматривает новые штрафы для финансовых учреждений, которые нарушают права потребителей. Самый большой из них — за увеличение процентной ставки без информирования клиента. За каждый такой случай банку придется заплатить от 500 до 800 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 8,5 тыс до 13,6 тыс. грн).

Кроме того, в законе предусмотрены санкции, если финучреждение не предоставило клиенту всю информацию об услуге, не предоставило экземпляр договора, заключило его не в письменной форме или не сообщило об обязательствах по нему.

Напомним, что 1 октября президент Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук встретились с коллективом Национального банка Украины и заявили, что готовы отстаивать и обеспечивать независимость НБУ.