Банки будуть штрафувати за збільшення процентної ставки в односторонньому порядку. Фото: Глобал-Кредит

https://racurs.ua/ua/n128165-banky-budut-shtrafuvaty-za-zbilshennya-procentnoyi-stavky-v-odnostoronnomu-poryadku.html

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Президент Володимир Зеленський 16 жовтня підписав закон № 1085−1, який регламентує захист споживачів фінансових послуг.

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Згідно з документом, банки та інші фінансові установи зобов’язані розкривати всю інформацію про вартість своїх послуг у рекламі і на сайтах. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

Як відзначають в НБУ, українцям «стане легше приймати зважені фінансові рішення, а також вони будуть захищені від нав’язування непотрібних сервісів, розуміючи які саме послуги включаються в повну вартість».

Також закон передбачає нові штрафи для фінансових установ, які порушують права споживачів. Найбільший з них — за збільшення процентної ставки без інформування клієнта. За кожен такий випадок банку доведеться заплатити від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8,5 тис. до 13,6 тис. грн).

Крім того, в законі передбачені санкції, якщо фінустанова не надала клієнту всю інформацію про послугу, примірник договору, уклала його не в письмовій формі або не повідомила про зобов’язання по ньому.

Нагадаємо, що 1 жовтня президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Олексій Гончарук зустрілися з колективом Національного банку України і заявили, що готові відстоювати і забезпечувати незалежність НБУ.