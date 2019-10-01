Новини НБУ: Зеленський та Гончарук радилися зі Смолієм щодо підтримки реформ, фото — НБУ

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У вівторок, 1 жовтня, до головного офісу Національного банку в Києві прийшли президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук і команда фінансово-економічного блоку уряду. Спочатку чиновники зустрілися із колективом НБУ, згодом провели спільну нараду із командою центробанку.

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Зеленський запевнив працівників НБУ, що готовий відстоювати та забезпечувати інституційну незалежність Національного банку.

Ми за те, щоб Національний банк був, є і буде незалежним, — заявив президент.

Голова НБУ Яків Смолій у відповідь розповів, що внеском Національного банку у реформи буде створення «надійного фундаменту для сталого економічного зростання».

Ми приборкали інфляцію, відновили макроекономічну стабільність, лібералізували рух капіталу, оздоровили банківський сектор, створили умови для заощадження коштів і головне — відновлення кредитування, — заявив Смолій.

Глава Нацбанку повідомив, що команда його установи працює над Стратегією розвитку фінсектору до 2025 року.

Нагадаємо, що голова Національного банку Яків Смолій фігурує у трьох провадженнях через недостовірне декларування. Національне агентство з питань запобігання корупції передало висновки аналізу декларацій Смолія в НАБУ. У 2015, 2016 та 2017 роках він буцімто вказав недостовірні відомості про вартість частки у трьох нежитлових приміщеннях, не повідомив про корпоративні права дружини та дохід, який був нарахований йому та його дружині у вигляді процентів.