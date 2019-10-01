Новости НБУ: Зеленский и Гончарук советовались со Смолием относительно поддержки реформ, фото — НБУ

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Ракурс

Во вторник, 1 октября, в главный офис Национального банка в Киеве пришли президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и команда финансово-экономического блока правительства. Сначала чиновники встретились с коллективом НБУ, впоследствии провели совместное совещание с командой центробанка.

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Зеленский заверил работников НБУ, что готов отстаивать и обеспечивать институциональную независимость Национального банка.

Мы за то, чтобы Национальный банк был, есть и будет независимым, — заявил президент.

Глава НБУ Яков Смолий в ответ заявил, что вкладом Национального банка в реформы будет создание «надежного фундамента для устойчивого экономического роста».

Мы укротили инфляцию, восстановили макроэкономическую стабильность, либерализовали движение капитала, оздоровили банковский сектор, создали условия для сбережения средств и главное — восстановления кредитования, — заявил Смолий.

Глава Нацбанка сообщил, что команда его учреждения работает над Стратегией развития финсектора до 2025 года.

Напомним, что председатель Национального банка Яков Смолий фигурирует в трех производствах из-за недостоверного декларирования. Национальное агентство по предотвращению коррупции передало выводы анализа деклараций Смолия в НАБУ. В 2015, 2016 и 2017 годах он якобы указал недостоверные сведения о стоимости доли в трех нежилых помещениях, не сообщил о корпоративных правах жены и доход, который был начислен ему и его жене в виде процентов.