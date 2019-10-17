Оштрафовали и подарили атлас: спутавшего Литву и Латвию чиновника ОП наказали. Фото: RuBaltic.ru

https://racurs.ua/n128196-oshtrafovali-i-podarili-atlas-sputavshego-litvu-i-latviu-chinovnika-op-nakazali.html

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Офис президента наказал своего сотрудника, который на официальной странице ОП в Facebook перепутал Латвию с Литвой.

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Чиновник получил денежное взыскание и географический атлас в подарок. Также в Офисе президента принесли свои извинения за допущенную ошибку. Об этом сообщил в Facebook замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

Наказание постигло виновника ошибки, допущенной в посте о визите президента Владимира Зеленского в Республику Латвия. Сотрудник ОП сначала указал, что глава государства находится с официальным визитом в Литве. Ошибку заметили пользователи и стали писать ироничные комментарии. Вскоре неточность исправили, но скриншоты поста уже разошлись по сети.

Отметим, что в Офисе президента ранее уже делали географические ошибки. Во время визита Зеленского в Канаду на сайте главы государства появилось сообщение, что он находится в столице государства Торонто, хотя на самом деле канадская столица — Оттава.

Напомним, что по итогам вчерашнего визита Зеленского в Латвию президент страны Эгилс Левитс подтвердил приглашение освобожденным из плена украинским морякам пройти реабилитацию в медучреждениях республики.