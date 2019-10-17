Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Оштрафували і подарували атлас: чиновника ОП покарали за нерозрізнення Литви і Латвії. Фото: RuBaltic.ru

Оштрафували і подарували атлас: чиновника ОП покарали за нерозрізнення Литви і Латвії

17 жов 2019, 12:34
999

Офіс президента покарав свого співробітника, який на офіційній сторінці ОП у Facebook переплутав Латвію з Литвою.

Loading...

Чиновник отримав грошове стягнення та географічний атлас у подарунок. Також в Офісі президента вибачилися за помилку. Про це повідомив у Facebook заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Покарання спіткало винуватця помилки, допущеної в пості про візит президента Володимира Зеленського до Республіки Латвія. Співробітник ОП спочатку вказав, що глава держави перебуває з офіційним візитом у Литві. Помилку помітили користувачі і почали писати іронічні коментарі. Згодом неточність виправили, але скріншоти посту вже розійшлися мережею.

Оштрафували і подарували атлас: чиновника ОП покарали за нерозрізнення Литви і Латвії. Фото: LB.ua

Зазначимо, що в Офісі президента раніше вже припускалися географічних помилок. Під час візиту Зеленського до Канади на сайті глави держави з’явилося повідомлення, що він перебуває в столиці держави Торонто, хоча насправді канадська столиця — Оттава.

Нагадаємо, що за підсумками вчорашнього візиту Зеленського до Латвії президент країни Егілс Левітс підтвердив запрошення звільненим із полону українським морякам пройти реабілітацію у медзакладах республіки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Колишні керівники української влади поручилися за Пашинського у суді

Колишні керівники української влади — спікер Ради Парубій та секретар РНБО Турчинов — поручилися за екс-нардепа Сергія Пашинського у суді. Сьогодні Печерський райсуд розглядає клопотання захисту Пашинського, якого арештували на початку жовтня

Новини України
15:50

Світоліна слідом за Ястремський безславно завершила виступи на турнірі в Москві

Перша ракетка України Еліна Світоліна сьогодні зіграла матч другого кола турніру WTA «Кубок Кремля» у Москві, в якому зустрічалася з представницею Росії Веронікою Кудерметовою

Новини України
15:49
Новини партнерів
Загрузка...