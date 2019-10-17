Оштрафували і подарували атлас: чиновника ОП покарали за нерозрізнення Литви і Латвії. Фото: RuBaltic.ru

https://racurs.ua/ua/n128196-oshtrafuvaly-i-podaruvaly-atlas-chynovnyka-op-yakyy-splutav-lytvu-i-latviu-pokaraly.html

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Офіс президента покарав свого співробітника, який на офіційній сторінці ОП у Facebook переплутав Латвію з Литвою.

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Чиновник отримав грошове стягнення та географічний атлас у подарунок. Також в Офісі президента вибачилися за помилку. Про це повідомив у Facebook заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Покарання спіткало винуватця помилки, допущеної в пості про візит президента Володимира Зеленського до Республіки Латвія. Співробітник ОП спочатку вказав, що глава держави перебуває з офіційним візитом у Литві. Помилку помітили користувачі і почали писати іронічні коментарі. Згодом неточність виправили, але скріншоти посту вже розійшлися мережею.

Зазначимо, що в Офісі президента раніше вже припускалися географічних помилок. Під час візиту Зеленського до Канади на сайті глави держави з’явилося повідомлення, що він перебуває в столиці держави Торонто, хоча насправді канадська столиця — Оттава.

Нагадаємо, що за підсумками вчорашнього візиту Зеленського до Латвії президент країни Егілс Левітс підтвердив запрошення звільненим із полону українським морякам пройти реабілітацію у медзакладах республіки.