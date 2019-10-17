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Мурал на стене дома в Запорожье, фото: Pxhere

В Энергодаре нарисовали яркий мурал о мирном атоме (ФОТО, ВИДЕО)

17 окт 2019, 16:08
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Мурал о мирном атоме появился на одной из многоэтажек Энергодара в Запорожской области.

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На мурале изображен мирный атом и журавль в небе. Также комбинированный рисунок состоит из логотипа города и фрагмента блоков Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает издание «Вместе».

В Енергодарі намалювали яскравий мурал про мирний атом

В Енергодарі намалювали яскравий мурал про мирний атом

Стоимость работы оценивается в 179 тыс. грн. Художественная роспись здания по улице Центральной была выполнена в сжатые сроки: в начале сентября появились первые наброски, а сегодня уже видно полноценный рисунок.

Автором эскиза и его главным исполнителем является Людмила Кирилюк. Местные художники Владислав Пучинский и Екатерина Харишмяк также помогали в воплощении замысла.

Напомним, что на днях на стене Чернобыльской АЭС нарисовали гигантский мурал с лошадью Пржевальского. На нем также изобразили стилизованную атомную энергию под контролем человека.


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