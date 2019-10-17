Мурал на стіні будинку в Запоріжжі, фото: Pxhere

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Ракурс

Мурал про мирний атом з’явився на одній із багатоповерхівок Енергодара в Запорізькій області.

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На муралі зображено мирний атом і журавля в небі. Також комбінований малюнок складається з логотипу міста і фрагменту блоків Запорізької атомної електростанції (АЕС). Про повідомляє видання «Вместе».

Вартість роботи оцінюється в 179 тис. грн. Художній розпис будівлі по вулиці Центральній було виконано у стислі терміни: на початку вересня з’явилися перші начерки, а сьогодні вже видно повноцінний малюнок.

Автором ескізу та його головним виконавцем є майстриня Людмила Кирилюк. Місцеві художники Владислав Пучинський і Катерина Харишмяк також допомагали у втіленні задуму.

Нагадаємо, днями на стіні Чорнобильської АЕС намалювали гігантський мурал із конем Пржевальського. На ньому також зобразили стилізовану атомну енергію під контролем людини.