​Свитолина вслед за Ястремской бесславно завершила выступления на турнире в Москве. Фото:

https://racurs.ua/n128218-svitolina-vsled-za-yastremskoy-besslavno-zavershila-vystupleniya-na-turnire-v-moskve.html

Ракурс

Элина Свитолина, лучшая теннисистка Украины, с поражения стартовала на турнире WTA «Кубок Кремля» в Москве. В матче второго круга украинка уступила представительнице России Веронике Кудерметовой.

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Встреча, которая состоялась сегодня, завершилась победой россиянки со счетом 6:2, 1:6, 5:7.

В третьем круге соревнований Кудерметова сыграет с победительницей пары Варвара Грачева — Анастасия Павлюченкова. Обе являются представительницами России.

Вчера на турнире в Москве борьбу прекратила вторая ракетка Украины Даяна Ястремская. В матче второго круга она проиграла бельгийке Кирстен Флипкенс — 3:6, 6:3, 3:6.

Призовой фонд нынешнего Кубка Кремля составляет свыше 1 млн долл.

Свитолина в четвертый раз принимала участие в «Кубке Кермля». В 2016 году она показала свой лучший результат, когда проиграла в полуфинале Светлане Кузнецовой.

Напомним, что Свитолина квалифицировалась на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA). Таким образом, она третий раз подряд выступит на соревнованиях среди лучших теннисисток по итогам сезона.