Дело Пашинского: за экс-нардепа в суде поручились Парубий и Турчинов, фото — Апостроф

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Бывшие руководители украинской власти — спикер Верховной Рады Андрей Парубий и секретарь СНБО Александр Турчинов — поручились за экс-нардепа Сергея Пашинского в суде.

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Сегодня Печерский райсуд столицы рассматривает ходатайство защиты Пашинского, которого обвиняют в нанесении телесных повреждений с помощью оружия.

Как говорится в трансляции из зала суда, взять Пашинского на поруки всего просят 12 человек, в том числе бывшие и действующие нардепы Виктория Сюмар, Николай Княжицкий, Андрей Тетерук, Михаил Бондарь.

Адвокат Андрей Федур попросил судью выпустить обвиняемого из «клетки» в зале заседаний и судья удовлетворил эту просьбу. Федур отметил, что обвинение не предоставило защите всех имеющихся доказательств по делу для ознакомления.

В начале октября Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему народному депутату Сергею Пашинскому в нанесении телесного повреждения человеку, а 7 октября суд его арестовал без права внесения залога.

Речь идет об участии Пашинского в конфликте со стрельбой, произошедшего в конце декабря 2016 года на Киевщине. Тогда на дороге после словесной ссоры Пашинский выстрелил в ногу гражданину Вячеславу Химикусу. Нардеп с женой чуть не въехали в авто, стоящее с выключенными габаритами среди неосвещенной дороги, а когда он сделал замечание, то человек бросился на него с бутылкой и угрозами.

Пашинский заявил, что уголовное производство против него является местью Андрея Портнова. В июле 2017 года Генпрокуратура закрыла дело, поскольку не нашла в его действиях состава преступления.