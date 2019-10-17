Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Дело Пашинского: за экс-нардепа в суде поручились Парубий и Турчинов, фото — Апостроф

Бывшие руководители украинской власти поручились за Пашинского в суде

17 окт 2019, 15:50
999

Бывшие руководители украинской власти — спикер Верховной Рады Андрей Парубий и секретарь СНБО Александр Турчинов — поручились за экс-нардепа Сергея Пашинского в суде.

Loading...

Сегодня Печерский райсуд столицы рассматривает ходатайство защиты Пашинского, которого обвиняют в нанесении телесных повреждений с помощью оружия.

Как говорится в трансляции из зала суда, взять Пашинского на поруки всего просят 12 человек, в том числе бывшие и действующие нардепы Виктория Сюмар, Николай Княжицкий, Андрей Тетерук, Михаил Бондарь.

Адвокат Андрей Федур попросил судью выпустить обвиняемого из «клетки» в зале заседаний и судья удовлетворил эту просьбу. Федур отметил, что обвинение не предоставило защите всех имеющихся доказательств по делу для ознакомления.

В начале октября Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему народному депутату Сергею Пашинскому в нанесении телесного повреждения человеку, а 7 октября суд его арестовал без права внесения залога.

Речь идет об участии Пашинского в конфликте со стрельбой, произошедшего в конце декабря 2016 года на Киевщине. Тогда на дороге после словесной ссоры Пашинский выстрелил в ногу гражданину Вячеславу Химикусу. Нардеп с женой чуть не въехали в авто, стоящее с выключенными габаритами среди неосвещенной дороги, а когда он сделал замечание, то человек бросился на него с бутылкой и угрозами.

Пашинский заявил, что уголовное производство против него является местью Андрея Портнова. В июле 2017 года Генпрокуратура закрыла дело, поскольку не нашла в его действиях состава преступления.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Верховная Рада усилила уголовную ответственность за фальсификацию лекарств

Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за ужесточение уголовной ответственности за фальсификацию лекарственных средств или их обращение. Соответствующий законопроект поддержали 306 парламентариев

Новости Украины
17:10

Законопроект о народовластии Разумков обещает показать до конца года

Законопроект о наделении народа Украины правом законодательной инициативы будет презентован в Верховной Раде до конца текущего года. Сейчас документ проходит проверку в Конституционном суде

Новости Украины
16:50

«Планировал лететь на автовыставку»: у Гладковского опровергли попытку уехать из страны

Представители экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского заявили, что бывший чиновник не планировал покидать Украину, а хотел посетить автомобильную выставку в Брюсселе

Новости Украины
15:46
Новости партнеров
Загрузка...