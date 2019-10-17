Справа Пашинського: за екс-нардепа у суді поручилися Парубій і Турчинов, фото — Апостроф

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Колишні керівники української влади, спікер Ради Андрій Парубій та секретар РНБО Олександр Турчинов, поручилися за екс-нардепа Сергія Пашинського у суді.

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Сьогодні Печерський райсуд столиці розглядає клопотання захисту Пашинського, якого звинувачують в нанесенні тілесних ушкоджень за допомогою зброї.

Як йдеться у трансляції із зали суду, взяти Пашинського на поруки всього просять 12 осіб, в тому числі колишні та діючі нардепи Вікторія Сюмар, Микола Княжицький, Андрій Тетерук, Михайло Бондар.

Адвокат Андрій Федур попросив суддю випустити обвинуваченого з «клітки» у залі засідань і суддя задовольнив це прохання. Федур зазначив, що обвинувачення не надало захисту всіх наявних доказів у справі для ознайомлення.

На початку жовтня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому народному депутату Сергію Пашинському в нанесенні тілесного ушкодження людині, а 7 жовтня суд його арештував без права внесення застави.

Йдеться про участь Пашинського у конфлікті зі стріляниною, що стався наприкінці грудня 2016 року на Київщині. Тоді на дорозі після словесної сварки Пашинський вистрілив у ногу громадянину В’ячеславу Хімікусу. Нардеп із дружиною ледь не в’їхали в авто з вимкненими габаритами посеред неосвітленої дороги, а коли він зробив зауваження, то чоловік кинувся на нього з пляшкою та погрозами.

Пашинський заявив, що кримінальне провадження проти нього є помстою Андрія Портнова. У липні 2017 року Генпрокуратура закрила справу, не виявивши в його діях складу злочину.