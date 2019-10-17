Застреленного мужчину нашли в песчаном карьере в Одесской области. Фото: Україна нова

https://racurs.ua/n128228-zagadochnoe-ubiystvo-v-odesskoy-oblasti-v-peschanom-karere-nashli-zastrelennogo-mujchinu-foto.html

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Застреленного мужчину в камуфляже обнаружили местные жители в песчаном карьере на окраине Белгород-Днестровского в Одесской области.

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При осмотре было установлено, что на теле убитого, в основном на спине, имеются множественные ранения от дроби. Других телесных повреждений судмедэксперты не обнаружили. Об этом сообщили в Белгород-Днестровском отделе Нацполиции.

Предварительная причина смерти — выстрелы из охотничьего ружья.

В ходе следствия было установлено, что мужчина вышел из своего дома 12 октября в 17.00, а смерть его наступила в период между 17.00 и 24.00.

В полиции просят всех, кто владеет информацией о людях, которые могли совершить убийство, либо видели неподалеку подозрительных лиц или автомобили, сообщить эту информацию правоохранителям.

Между тем напомним, что суд Николаева отправил в СИЗО подозреваемого в расстреле троих работников АЗС.