Застреленого чоловіка знайшли в піщаному кар'єрі в Одеській області. Фото: Україна нова

https://racurs.ua/ua/n128228-zastrelenogo-cholovika-znayshly-v-pischanomu-karieri-v-odeskiy-oblasti.html

Ракурс

Застреленого чоловіка в камуфляжі виявили місцеві жителі в піщаному кар'єрі на околиці Білгород-Дністровського на Одещині.

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Під час огляду було встановлено, що на тілі вбитого, переважно на спині, є множинні поранення від дробу. Інших тілесних ушкоджень судмедексперти не виявили. Про це повідомили у Білгород-Дністровському відділі Нацполіції.

Попередня причина смерті — постріли з мисливської рушниці.

Під час слідства було встановлено, що чоловік вийшов зі свого будинку 12 жовтня о 17.00, а його смерть настала в проміжку між 17.00 і 24.00.

У поліції просять усіх, хто володіє інформацією про людей, які могли скоїти вбивство, або бачили неподалік підозрілих осіб чи автомобілі, повідомити цю інформацію правоохоронцям.

Між тим нагадаємо, що суд Миколаєва відправив у СІЗО підозрюваного у розстрілі трьох працівників АЗС.