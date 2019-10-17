Ракурсhttps://racurs.ua/
Застреленого чоловіка знайшли в піщаному кар'єрі в Одеській області. Фото: Україна нова
Застреленого чоловіка знайшли у піщаному кар'єрі на Одещині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n128228-zastrelenogo-cholovika-znayshly-v-pischanomu-karieri-v-odeskiy-oblasti.htmlРакурс
Застреленого чоловіка в камуфляжі виявили місцеві жителі в піщаному кар'єрі на околиці Білгород-Дністровського на Одещині.
Loading...
Під час огляду було встановлено, що на тілі вбитого, переважно на спині, є множинні поранення від дробу. Інших тілесних ушкоджень судмедексперти не виявили. Про це повідомили у Білгород-Дністровському відділі Нацполіції.
Попередня причина смерті — постріли з мисливської рушниці.
Під час слідства було встановлено, що чоловік вийшов зі свого будинку 12 жовтня о 17.00, а його смерть настала в проміжку між 17.00 і 24.00.
У поліції просять усіх, хто володіє інформацією про людей, які могли скоїти вбивство, або бачили неподалік підозрілих осіб чи автомобілі, повідомити цю інформацію правоохоронцям.
Між тим нагадаємо, що суд Миколаєва відправив у СІЗО підозрюваного у розстрілі трьох працівників АЗС.
Загрузка...