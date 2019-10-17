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Застреленого чоловіка знайшли в піщаному кар'єрі в Одеській області. Фото: Україна нова

Застреленого чоловіка знайшли у піщаному кар'єрі на Одещині (ФОТО)

17 жов 2019, 18:13
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Застреленого чоловіка в камуфляжі виявили місцеві жителі в піщаному кар'єрі на околиці Білгород-Дністровського на Одещині.

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Під час огляду було встановлено, що на тілі вбитого, переважно на спині, є множинні поранення від дробу. Інших тілесних ушкоджень судмедексперти не виявили. Про це повідомили у Білгород-Дністровському відділі Нацполіції.

Попередня причина смерті — постріли з мисливської рушниці.

Під час слідства було встановлено, що чоловік вийшов зі свого будинку 12 жовтня о 17.00, а його смерть настала в проміжку між 17.00 і 24.00.

Застреленого чоловіка знайшли в піщаному кар'єрі в Одеській області. Фото: поліція

Застреленого чоловіка знайшли в піщаному кар'єрі в Одеській області. Фото: поліція

У поліції просять усіх, хто володіє інформацією про людей, які могли скоїти вбивство, або бачили неподалік підозрілих осіб чи автомобілі, повідомити цю інформацію правоохоронцям.

Між тим нагадаємо, що суд Миколаєва відправив у СІЗО підозрюваного у розстрілі трьох працівників АЗС.

Джерело: Ракурс


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