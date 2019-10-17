ГПУ подозревает менеджеров «Динамо» в неуплате налогов. Фото: fcdynamo.kiev.ua

https://racurs.ua/n128235-genprokuratura-otkryla-ugolovnoe-proizvodstvo-protiv-kievskogo-dinamo-dokument.html

Ракурс

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство против футбольного клуба «Динамо» (Киев) за неуплату налогов в особо крупных размерах.

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Речь идет, в частности, об уголовном производстве № 42019000000002028, зарегистрированном 17 сентября 2019 года. Об этом сегодня сообщает ZN.UA со ссылкой на данные Единого реестра досудебных расследований.

Следователи в ходе досудебного расследования установили, что в результате действий менеджеров столичной команды ООО «ФК „Динамо“ Киев» не уплатило налоги в особо крупных размерах. Это произошло вследствие пути реализации схем финансирования деятельности спортивного клуба с использованием банковских счетов оффшорной компании.

Служащим клуба правоохранители инкриминируют ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины. Нарушителям закона предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, фанаты киевского «Динамо» назвали одного из совладельцев клуба и бывшего вице-президента УЕФА Григория Суркиса врагом трибун. Неуважение к Суркису у фанатов вызвало его членство в политической партии «Оппозиционный блок — За жизнь».