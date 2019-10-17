ГПУ підозрює менеджерів «Динамо» у несплаті податків. Фото: fcdynamo.kiev.ua

https://racurs.ua/ua/n128235-genprokuratura-vidkryla-kryminalne-provadjennya-proty-kyyivskogo-dynamo-dokument.html

Ракурс

Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження проти футбольного клубу «Динамо» (Київ) через несплату податків в особливо великих розмірах.

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Йдеться, зокрема, про кримінальне провадження № 42019000000002028, зареєстроване 17 вересня 2019 року. Про це сьогодні повідомляє ZN.UA із посиланням на дані Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчі в ході досудового розслідування встановили, що внаслідок дій менеджерів столичної команди ТОВ «ФК „Динамо“ Київ» не сплатило податки в особливо великих розмірах. Це відбулося внаслідок шляху реалізації схем з фінансування діяльності спортивного клубу з використанням банківських рахунків офшорної компанії.

Службовцям клубу правоохоронці інкримінують ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України. Порушникам закону передбачається покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, фанати київського «Динамо» назвали одного зі співвласників клубу та колишнього віце-президента УЄФА Григорія Суркіса ворогом трибун. Неповагу до Суркіса у фанатів викликало його членство в політичній партії «Опозиційний блок — За життя».