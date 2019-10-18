Новости Украины

Гладковского подозревают в двух преступлениях, сегодня ему объявят подозрение. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n128246-gladkovskogo-podozrevaut-v-dvuh-prestupleniyah-segodnya-emu-obyavyat-podozrenie.html

Ракурс

Олег Гладовский, бывший заместитель секретаря Совета по нацбезопасности и обороне и президент корпорации «Богдан», сегодня получит подозрение Генеральной прокуратуры Украины по двум эпизодам.

Loading...

Как рассказал генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в эфире телеканала «1+1», накануне завершилась работа над проектом сообщения о подозрении.

По словам генпрокурора, Гладковскому сообщат о подозрении в заведомо ложном декларировании, а также в нарушении законодательства при проведении тендерных закупок и использовании служебного положения для получения неправомерной выгоды.

Глава ГПУ отметил, что к материалам дела были приобщены расследования журналистов по хищениям в «Укроборонпроме». Рябошапка считает, что у следствия есть достаточно доказательств в причастности Гладковского к преступлениям.

Напомним, 17 октября Национальное антикоррупционное бюро задержало бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского. В НАБУ заявили, что экс-чиновник пытался выехать из страны и добавили, что его подозревают в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Впоследствии в корпорации «Богдан» заявили, что Гладковский не планировал выезжать из Украины, а должен был вылететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель. Его задержание в корпорации расценивают как «ручное управление силовыми ведомствами».